Белый дом: Трамп не хочет затягивания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп не хочет затягивания российско-украинского конфликта и нацелен на дипломатические урегулирование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

«Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остается позитивен относительно прогресса, который мы видим»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге. «Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди и конфликт был урегулирован за столом переговоров»,— добавил он.

Накануне телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп в последние дни все больше отстраняется от темы российско-украинского конфликта из-за разочарования ходом переговоров. Администрация США, по утверждению собеседников ABC, сочла невыполнимыми выдвинутые Россией условия прекращения огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Стамбула до Вашингтона и обратно».

Лусине Баласян