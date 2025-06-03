Избранный президент Польши призвал Украину решить исторические вопросы

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий ответил на поздравление президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Он заявил, что Варшава остается самым сильным сторонником Киева и готова работать над «урегулированием нерешенных вопросов прошлого».

«Я с нетерпением жду продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что для этого необходим не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов»,— написал Кароль Навроцкий в соцсети X.

Как добавил политик, он не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО до тех пор, пока страны не решат «важные для поляков цивилизационные вопросы по поводу Волынской резни». Кароль Навроцкий уточнил, что речь идет в том числе об эксгумации тел на территории Украины.

На выборах президента Польши, второй тур которых прошел 1 июня, с результатом в 50,89% голосов победил Кароль Навроцкий. Он заявлял, что власти Украины не относятся к Польше по-партнерски. Россию же он называл «империалистической по своим убеждениям».

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр Варшавы рано радовался».