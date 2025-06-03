Le Monde: атака Украиной аэродромов России была бы невозможна без разведки США

Украина не смогла бы провести масштабную атаку на российские аэродромы с применением беспилотников без информации от разведки США. Об этом заявил бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель.

«Такое возможно и мыслимо только при поддержке спутниковой связи. У украинцев таких систем нет, и если они смогли действовать дистанционно, то, безусловно, благодаря США»,— сказал господин Ансель газете Le Monde.

Речь идет об атаках ВСУ с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Минобороны сообщали о возгорании нескольких единиц техники.

CNN 2 июня писал со ссылкой на источники, что министр обороны США Пит Хегсет знал об атаках ВСУ на российские объекты и регулярно получал актуальную информацию. При этом, по словам собеседника, властей Белого дома об этом не информировали.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».

Екатерина Отрашкевич