Российскому футбольному союзу рекомендовали оставить «Пари НН» в РПЛ

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) 3 июня рекомендовало исполкому Российского футбольного союза (РФС) оставить нижегородский ФК «Пари-НН» в высшем футбольном дивизионе, пишет «Ъ». Чемпионат страны завершился в конце мая, но было непонятно, что делать с одним из 16 слотов в высшем дивизионе отечественного футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итог общего собрания клубов имеет рекомендательный характер. Его должен утвердить или не утвердить исполком РФС. Это может произойти до конца недели.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Пари НН» по итогам стыковых матчей проиграл ФК «Сочи» и должен был покинуть РПЛ. Одновременно с этим подмосковный клуб «Химки» лишили лицензии на игры в РПЛ из-за серьезных проблем с финансированием. В результате у «Пари НН» появился шанс остаться в премьер-лиге.