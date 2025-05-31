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ФК «Пари НН» проиграл второй стыковой матч с «Сочи»

Нижегородский клуб «Пари НН» оказался на грани вылета из РПЛ

Футбольный клуб «Пари НН» на домашнем поле завершил сезон поражением в стыковом матче с «Сочи» со счетом 1:3. Первый стыковой матч в Сочи нижегородцы выиграли со счетом 2:1.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После матча 31 мая нижегородский клуб извиниться перед болельщиками за проигрыш и поблагодарил их за поддержку.

Сейчас «Пари НН» находится на грани вылета из Российской премьер-лиги. У клуба остается шанс сохранить место в лиге, так как ФК «Химки» отказали в праве играть в РПЛ. Сейчас подмосковный клуб оспаривает это решение.

Андрей Репин

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