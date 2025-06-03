В Туле со своим репродуктором

Как выяснил «Ъ-Прикамье», радиостанции, ранее входившие в холдинг «Авторадио-ТВ», могут сменить владельца. «Русская медиа­группа» (РМГ), владеющая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь», может продать их тульской медиагруппе «Медиа траст», принадлежащей бывшему топ-менеджеру «Газпром-медиа» и Росгосцирка Владимиру Шемякину. Сам он создал в Перми юрлицо, а его бизнес-партнер Татьяна Кучевасова уже возглавила пермские «дочки» филиалов РМГ. В РМГ и «Медиа трасте» ситуацию не комментируют. Эксперты объясняют возможную сделку завершением диверсификации пермского бизнеса «Русской медиа­группы», а также желанием иногороднего медиахолдинга расширить географию вещания с минимальными затратами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В столице Прикамья зарегистрировано ООО «Медиа траст Пермь» (ООО «МТ Пермь»), свидетельствует «СПАРК-Интерфакс». Компания ведет деятельность в области рекламных агентств, радиовещания, занимается производством кинофильмов и телевизионных программ, консультирует по вопросам коммерческого управления. 100% долей общества принадлежат бизнесмену Владимиру Шемякину. Генеральным директором выступает Татьяна Кучевасова, которая в начале апреля была назначена врио руководителя ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь», принадлежащих АО «Русская медиагруппа». На этом посту она сменила ныне покойного пермского медиаменеджера Евгения Царегородцева. Юридический адрес ООО «Медиа Траст Пермь» совпадает с местонахождением офиса пермских филиалов РМГ (б-р Гагарина, 80а).

По данным «Ъ-Прикамье», в рамках нового юрлица планируется покупка и консолидация двух пермских медиаактивов — ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь». Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, сейчас идет процесс переоформления всех пермских радиостанций РМГ на ООО «Медиа Траст Тюмень».

Связаться с Татьяной Кучевасовой не удалось, она не ответила на письмо «Ъ-Прикамье». Запрос в пресс-службу «Русской медиагруппы» остался без ответа.

Согласно Rusprofile, Татья­на Кучевасова является гендиректором радиокомпании ООО «Медиа Траст Тюмень». По данным сайта «Медиа Траст», холдинг объединяет радиостанции, интернет-порталы и рекламные агентства в Тюмени, Туле, Орле, Йошкар-Оле и Калининграде. Также компании принадлежат радиокомпании в Челябинске. Владельцем 99% долей ООО «Медиа Траст Тюмень» является российский медиаменеджер и председатель совета директоров ГК «Медиа Траст» Владимир Шемякин. Выручка ООО в 2024 году 111 млн руб., чистая прибыль — 40 млн руб.

Как следует из открытых источников, Владимир Шемякин — уроженец Тульской области. В начале «нулевых» занимал руководящие посты в ЗАО «Кока-Кола боттлерз» и OOO «Пепсико холдингс». В 2011-м был депутатом Госдумы от Республики Марий Эл. Позже трудился первым заместителем генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг», более года возглавлял Росгосцирк. С 2021 года является председателем совета директоров ГК «Медиа Траст». Согласно Rusprofile, Владимир Шемякин выступает учредителем восьми действующих компаний, зарегистрированных преимущественно в Тульской области. Среди них ООО «Городской телеканал», «МТ Орел», «Мяснов», «Европейский квартал», «ТСН» и другие. Ассоциация «Медиа Траст» также зарегистрирована на территории Тулы.

АО «Русская медиагруппа» в Перми владеет радиостанциями, в 90-е годы входившими в холдинг «Авторадио-ТВ» («Русское радио Пермь», «Монте-Карло», ДФМ, «Хит ФМ Пермь» и «Радио Максимум Пермь»). Холдинг имеет собственную вышку для радиовещания. По данным Рос­комнадзора, лицензия на право вещания местных радиостанций РМГ выдана до 26 января 2027 года. Лицензиатом числится ООО «РМГ Пермь».

Эксперты не исключают, что организационные перестановки в пермском филиале РМГ могут предшествовать возможному объединению бизнеса. Бывший радиоведущий, руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников объясняет возможное приобретение пермских активов структурой ГК «Медиа Траст» несколькими причинами. Первая из них может быть связана с «серьезными изменениями на рынке рекламы», а также попыткой иногороднего холдинга зайти на пермский рынок. «Выгода такой сделки заключается в том, что у местных активов уже есть наработанная база рекламных клиентов. Возможно, „Русская медиагруппа“ таким образом диверсифицирует свой бизнес, то есть избавляется от неприбыльных активов»,— отметил господин Постников.

По данным аналитиков, холдинг «Медиа Траст Тюмень» занимает прочное положение на региональном медиарынке за счет обширной сети региональных радиоканалов для различных аудиторий. «Не стоит забывать, что конкуренция в медиасфере продолжает расти, поэтому возможная сделка по пермским активам — часть масштабирования группы компаний. Покупка может быть оправданной инвестицией, если она вписывается в долгосрочную стратегию развития»,— уточнил управляющий парт­нер IPM Consulting Вадим Тедеев. Он добавил также, что если сделка состоится, то «нельзя исключить вероятные кадровые перестановки и изменение редакционной политики в пермских компаниях».

Президент Пермской ассоциации радио и телевидения Ирина Широбокова пояс­нила, что региональный радиорынок находится на относительном подъеме даже в условиях экономической нестабильности. Это, прежде всего, связано с «более дешевым рекламным предложением». «Возможная консолидация активов и новый владелец в лице опытного медиаменеджера сыграют, скорее, положительную роль в развитии бизнеса»,— подчеркнула руководитель ассоциации.

Анастасия Леонтьева