Медведев созвонился с Раулем Кастро

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев созвонился с лидером кубинской революции Раулем Кастро и поблагодарил его за поддержку в противостоянии с «коллективным Западом». Господин Медведев также поздравил собеседника с днем рождения.

«В ходе телефонного разговора Медведев заявил, что состоявшиеся в последнее время интенсивные политические контакты, в том числе на высшем уровне, подтверждают особый характер российско-кубинского диалога»,— сообщил секретариат зампредседателя Совбеза РФ, чье заявление приводят информагентства.

Рауль Кастро с 2006 года он был председателем совета министров Кубы, с 2008-го — госсовета. С 2011 года был первым секретарем ЦК Компартии. В 2018 году Рауль Кастро оставил должности главы совета министров и госсовета. В апреле 2021-го он покинул пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы.

Лусине Баласян