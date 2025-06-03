Управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» попал под санкции Швейцарии

Швейцария включила заместителя гендиректора — управляющего директора рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова в обновленный санкционный список. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщается в заявлении Государственного секретариата по экономическим вопросам страны, Швейцария расширила санкционные списки в отношении России. В них вошли 17 физических лиц, 58 организаций, 189 судов и 31 предприятие. Как уточняет «Ъ», санкции вступят в силу 4 июня.

ПАО «ОДК-Сатурн» является одним из крупнейших предприятий Ярославской области. Компания входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех». «ОДК-Сатурн» выпускает двигатели для самолетов, последней крупной разработкой стал двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100.

Алла Чижова