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Швейцария расширила санкции против России

Гендиректор КамАЗа, «Сургутнефтегаз», флот: против кого Швейцария ввела санкции

Швейцария расширила санкционные списки в отношении России, говорится в заявлении Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO). В список включены 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятие. Меры вступают в силу 3 июня в 23:00 (00:00 4 июня мск).

В санкционные списки физических лиц вошли в том числе гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников, гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения Алексей Шашков, заместитель гендиректора — управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. Под санкции также попали ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев, директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Среди предприятий, попавших под ограничения: «Сургутнефтегаз», Центр комплексных беспилотных решений, Московская оружейная компания, Страховое акционерное общество «ВСК», «Финко», научно-производственный центр «Ушкуйник», НИПП «Рустехдрон», ГосНИИМаш имени В. В. Бахирева, научно-производственное предприятие «Полет», ОКБ «Кристалл», «Сибприбормаш», «Эйрбург», ЭХМЗ имени Н. Д. Зелинского, «Электротяга», Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», Научно-исследовательский институт двигателей, Научно-исследовательский институт систем связи и управления, Научно-исследовательский институт космического приборостроения, «Станко», «Интервесп», «Интервесп-M», Торговый дом «Лобаев Армс», «Стан», «Соединитель», Судоходная компания «Волжское пароходство», «Петропавловск», ГУП «Государственный зерновой оператор», ГУП ДНР «Республиканский оператор связи», «Радиолайн», «Аэрофрегат», «Стратим», «Беспилотные Системы», «Молот-Оружие», а также Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Под ограничения также попали заводы. Среди них Загорский оптико-механический завод, 61-й Бронетанковый ремонтный завод, 41-й центральный завод железнодорожной техники, Новосибирский приборостроительный завод, Рязанский радиозавод, Приборный завод «Сигнал», Самарский Завод «Коммунар», завод «Луч», а также Феодосийский оптический завод.

Санкции также введены в отношении конструкторских бюро. Среди них «Микроб», «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики», «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем».

В списках также значатся Минский завод колесных тягачей, турецкий перевозчик Cape Gemi Isletmeciligi AS, израильская компания Texel F.C.G. Technology, эмиратские компании Eiger Shipping DMCC и Moonlight Shipmanagement, китайские компании Poly Technologies INC, Prominent Shipmanagement, General Technology Group Dalian Machine Tool Co., Shandong OreeLaser Technology Co., Skywalker Technology Co., Mile Hao Xiang Technology Co.

Анастасия Домбицкая

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