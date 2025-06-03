Глава МИД Китая заявил, что отношения США и КНР переживают «переломный момент»

В Китае считают, что США должны приложить усилия для возвращения отношений двух стран «в правильное русло». Об этом глава МИД Китая Ван И заявил по итогам встречи с послом США в КНР. Китайский министр выразил надежду, что глава американской дипмиссии будет способствовать укреплению связей между Вашингтоном и Пекином.

«Ван И сказал (послу США.— "Ъ"), что китайско-американские отношения в настоящее время переживают важный переломный этап»,— говорится в сообщении агентства «Синьхуа».

Ван И указал, что Китай «выступает решительно против ряда негативных мер, которые США ввели на необоснованных основаниях, подрывая законные права и интересы Китая». «США должны пойти нам навстречу и искренне придерживаться консенсуса, достигнутого главами двух государств в телефонном разговоре в январе этого года, чтобы создать необходимые условия для возвращения китайско-американских отношений в правильное русло»,— говорится в публикации «Синьхуа».

Как передает агентство, посол США в КНР Пан Дэвэй со своей стороны заявил, что президент США Дональд Трамп «очень уважает председателя Си Цзиньпина и для двух глав государств очень важно поддерживать позитивные и конструктивные обмены». Он заверил, что готов поддерживать тесную связь с Китаем в духе взаимного уважения и взаимопонимания.

Ранее Пекин обвинил США в нарушении «торгового перемирия» из-за новых правил экспорта чипов, визовых требований к студентам из КНР и прекращения продаж программного обеспечения. Это произошло через несколько недель после того, как США и Китай заявили о «существенном прогрессе» в переговорах о торговле. Стороны тогда договорились, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Пекин на американские — с 125% до 10% на 90 дней. В КНР считают, что США нарушили консенсус, приняв «дискриминационные и ограничительные меры».

Каковы перспективы американо-китайских отношений, читайте в материале «Ъ» «В тарифы включают разговор».

Анастасия Домбицкая