Запуск ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью запланирован на 2028 год

Разработка и доведение технологии возвращения первой ступени у перспективной ракеты с двигателем на метане «Амур» займет до трех лет, первый запуск носителя запланирован в 2028 году. Об этом в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По словам генерального директора российского космического агентства, расходная часть по ракете-носителю «Амур» уже заложена в новом национальном проекте по освоению космоса. «Так, чтобы действительно это была не сырая технология, два с половиной года нам точно нужно. Поэтому начало 2028 года, конец 2027-го — это тот срок, на который мы будем целиться»,— объяснил господин Баканов (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что в проект «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» включены восемь федеральных программ. 20 мая нацпроект был поддержан правительством, после чего его должны были вынести на Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дмитрий Сотак