Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовала выплату дивидендов

Совет директоров ПАО «Россети (MOEX: FEES) Московский регион» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,15054 руб. на акцию. Суммарно компания может выплатить 7,3 млрд руб.

Датой, на которую определяются лица с правом на получение дивидендов, установлено 8 июля. В прошлом году компания выплатила дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,14282 руб. на акцию.

По итогам 2024 года «Россети Московский регион» получила чистую прибыль по МСФО в размере 13,6 млрд руб. Показатель снизился почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.