IFAB внес изменения в правила о двойном касании мяча при исполнении пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил порядок исполнения пенальти при двойном касании мяча, сообщается на сайте организации. Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Организация инициировала пересмотр правила после инцидента в мартовском матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Противостояние дошло до серии пенальти, где не был засчитан гол нападающего хозяев Хулиана Альвареса. После видеопросмотра главный арбитр встречи Шимон Марциняк принял решение отменить гол — форвард «Атлетико» поскользнулся и задел мяч опорной ногой в момент нанесения удара.

По новым правилам в случаях, когда игрок, бьющий пенальти, ненамеренно касается мяча двумя ногами или случайно попадает себе в ногу и при этом поражает ворота соперника, судья должен аннулировать попытку и позволить футболисту повторно исполнить одиннадцатиметровый. Если же пенальти с непреднамеренным двойным касанием не был реализован, в игровое время будет назначаться свободный удар в пользу защищавшейся команды, в серии пенальти попытка будет учитываться как промах.

При этом не поменяются трактовки ситуаций с намеренным двойным касанием — таких, когда исполнитель пенальти касается мяча второй раз подряд специально (например, при добивании в случае, если мяч отскакивает от штанги и никого не задевает). В таких обстоятельствах команда, в ворота которой били пенальти, также получит право на свободный удар.

Таисия Орлова