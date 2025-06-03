Голосование на выборах губернатора Прикамья может продлиться три дня

На сегодняшнем заседании Общественной палаты Пермского края были озвучены особенности избирательной кампании предстоящих выборов губернатора. Как сообщает пресс-служба краевой Избирательной комиссии, рассматривается возможность проведения голосования в течение трех дней. Аналогичный порядок был введен на выборах главы региона в 2020 году.

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фото: пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края



Председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил, что все 1743 избирательных участка планируется оснастить видеокамерами. Кроме этого, предполагается обеспечить дистанционное электронное голосование. По его словам, «ключевой задачей комиссии является обеспечить легитимность выборов».

Напомним, 30 мая на заседании Президиума политического совета Всероссийской партии «Единая Россия» Пермского края кандидатура Дмитрия Махонина была определена для выдвижения кандидатом на должность губернатора Прикамья. Конкуренцию действующему главе региона на праймериз составил экс-глава краевого минсельхоза Александр Козюков. Единый день голосования в 2025 году установлен на 14 сентября.