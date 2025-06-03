Главные новости за 3 июня. Кавказ

Спрос на деловые поездки в регионы Северо-Кавказского федерального округа увеличился на 44-47% в январе-мае 2025 года. Об этом «Ъ» сообщили в сервисе «Островок Командировки».

Северная Осетия получила 9,4 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов.

Прокуратура Ставропольского края направила в Ленинский районный суд Ставрополя дело в отношении бывшего депутата краевой думы и двух жителей Москвы. Их обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 52 млн руб.

Менеджеры по продажам получают самые высокие зарплаты среди офисных специалистов в Ставропольском крае — в среднем 79,5 тыс. руб., что на 16% больше прошлогоднего показателя.

Роспотребнадзор Ставропольского края выдал девять санитарно-эпидемиологических заключений на использование водоемов для купания и отдыха.

Средняя зарплата жителей Ставропольского края в первом квартале 2025 года составила 57 746 руб., что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

В Ставропольском крае действуют 105 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и свыше 200 тыс. самозанятых.