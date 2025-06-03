В 2025 году спрос на деловые поездки в регионы СКФО увеличился на 47%

Спрос на деловые поездки в регионы Северо-Кавказского федерального округа увеличился на 44-47% в январе-мае 2025 года. Об этом сообщает сервис «Островок Командировки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Северный Кавказ сегодня реализует программы развития туризма, сельского хозяйства и инфраструктуры, стимулирующие приток инвестиций»,— отметил партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров.

Количество бизнес-поездок на Дальний Восток в январе-мае выросло на 50%, на Северный Кавказ — на 40%. Среди наиболее востребованных направлений — Владикавказ с ростом на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Южно-Сахалинск — на 29% и Комсомольск-на-Амуре — на 19%.

Резидентами курортов СКФО в 2024 году стали 28 компаний. Округ лидирует по уровню рентабельности туристических проектов — 20,5% по итогам прошлого года. Для сравнения: на юге и в центральной части России этот показатель составляет 10,5%.

Несмотря на общий рост интереса командированных к Северному Кавказу и Дальнему Востоку, их доля в совокупном числе бронирований остается небольшой — 8%.

Николай Аксенов