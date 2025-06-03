Пиарщика Ярослава Ширшикова этапировали в колонию для бывших силовиков

Ярослава Ширшикова, осужденного за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), этапировали из ИК-2 Екатеринбурга в ИК-13 Нижнего Тагила, известную как «Красная утка» (колония для бывших силовиков), сообщили в его Telegram-канале «Гусарская бравада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ярослав Ширшиков заявил, что перевод в другую колонию сорвал ему запланированную операцию по протезированию глаза. «К двум месяцам ПКТ (помещение камерного типа) добавили шесть месяцев ЕПКТ (единое помещение камерного типа) и этапировали меня в Нижний Тагил. Просто потому что в ИК-2 нет ЕПКТ. Сим жестом сорвали мне выезд на протезирование глаза»,— написал он. По словам Ярослава Ширшикова, он опасается, что из-за сорванной операции может остаться инвалидом.

Напомним, Центральный окружной военный суд признал Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма в феврале 2024 года года из-за поста в его канале о гибели военкора Владлена Татарского. Ему запретили администрировать сайты и каналы в Telegram на два года. Адвокат осужденного Федор Акчермышев утверждал, что его доверитель не виновен и был осужден за личное мнение. В октябре апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил ему наказание до пяти лет заключения в исправительной колонии общего режима.

В декабре 2024 года Ярослав Ширшиков был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Полина Щуцкая