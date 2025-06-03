Фидан и Рубио обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщили источники Reuters, ТАСС и «РИА Новости» в турецком МИДе. Стороны обсудили итоги прошедших в Стамбуле переговоров России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан (слева) и Марко Рубио на переговорах России и Украины в Стамбуле 16 мая

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Хакан Фидан (слева) и Марко Рубио на переговорах России и Украины в Стамбуле 16 мая

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Обсуждались шаги, предпринимаемые для прекращения войны между Россией и Украиной, а также результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле»,— рассказали собеседники в турецком МИДе.

Второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле прошел 2 июня при участии Хакана Фидана. Турецкий министр заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, а подход обеих сторон, нацеленный на завершение конфликта, «заслуживает одобрения». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле предложил провести в Анкаре и Стамбуле встречу лидеров России, Украины и США.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Лусине Баласян