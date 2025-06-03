Крымская водочная компания увеличила выпуск коньяка на 12%

Крымская водочная компания и «Татспиртпром» стали единственными производителями, увеличившими выпуск коньяка в январе-апреле 2025 года на фоне общего падения отрасли на 22%. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Крымская водочная компания нарастила производство на 12% до 238 тыс. дал. «Татспиртпром» — на 17% до 63 тыс. дал. В целом по России выпуск коньяка за четыре месяца сократился до 1,96 млн дал, производство коньячного дистиллята снизилось на 58% до 1,28 млн дал.

Среди топ-10 отраслевых компаний наиболее сильное падение показали «Усовские винно-коньячные подвалы» — на 55% до 98 тыс. дал, «Алвис» — на 27% до 334 тыс. дал, винно-коньячный завод «Альянс-1892» — на 19% до 360 тыс. дал.

Алкогольные компании сокращают разлив из-за снижения продаж после роста минимальных розничных цен примерно на 17%, накопившихся запасов и антиалкогольных кампаний властей некоторых регионов. С начала 2025 года ставка акциза на этиловый спирт выросла почти на 15% до 740 руб. за 1 л.

Как отметил коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов, снижение производства отчасти связано с накопленными стоками, так как производители значительно нарастили разлив перед повышением акцизов. Он также указал на влияние усиления мер по частичному ограничению продаж алкоголя в ряде регионов с 1 марта 2025 года.

Гендиректор винодельни «Фанагория» (бренды Hors d’Age, Sanctum, «Фанагория Гранд»), расположенной в Краснодарском крае, Петр Романишин подтвердил снижение продаж коньяка у компании за январь-апрель примерно на 10% год к году, связав падение с ростом минимальной розничной цены.

Эксперты не ожидают перелома тенденции в среднесрочной перспективе, в том числе из-за продолжающегося перехода потребителей на слабоалкогольные напитки.