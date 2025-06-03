Плановые расходы бюджета Екатеринбурга увеличены на 13,4 млрд рублей

Исполняющая обязанности заместителя главы города Анна Турунцева на заседании городской думы сообщила об увеличении плановых расходов бюджета Екатеринбурга на 13,4 млрд руб. на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Изменения коснулись основных параметров главного финансового документа города. Так, доходы увеличены на 6,8 млрд руб., а расходы — на 13,4 млрд руб. Доходная часть вырастет за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений и трансфертов из федерального и областного бюджетов.

Дополнительные средства будут направлены на развитие социальной сферы и городского хозяйства. На приобретение подвижного состава транспорта выделят еще 5 млрд руб., на дорожное хозяйство — 2 млрд руб. Финансирование отраслей социальной сферы увеличат на 2,9 млрд руб.

По данным администрации, расходы на реализацию национальных проектов составят 4,4 млрд руб. Средства направят на проекты «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семью». По итогам заседания депутаты городской думы приняли изменения бюджета, в результате чего основные параметры составили: 94,3 млрд руб. доходов и 104 млрд руб. расходов.

Доходы бюджета Свердловской области за 2024 год оказались на 9,8% выше утвержденного годового прогноза. В бюджет поступило 471 млрд руб. Расходы составили 462,9 млрд руб., увеличившись на 65,5 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Из них 298,5 млрд руб. были направлены на социальные нужды.

Полина Щуцкая