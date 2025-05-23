Доходы бюджета Свердловской области за 2024 год оказались на 9,8% выше прогноза

В бюджет Свердловской области в 2024 году поступило 471 млрд руб., что на 9,8% больше утвержденного годового прогноза, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расходы составили 462,9 млрд руб., увеличившись на 65,5 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Из них 298,5 млрд руб. (64,5% от общего объема) были направлены на социальные нужды, включая социальную политику, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Социальные выплаты получили 805,49 тыс. человек, были построены и реконструированы 16 школ, 11 объектов здравоохранения, шесть спортивных объектов, четыре детских сада, три дома культуры и центра культурного развития. Кроме того, в 2024 году на национальные проекты было выделено 34,3 млрд руб., а сумму госдолга региона удалось снизить на 15,5 млрд руб.

Отчет об исполнении областного бюджета в 2024 году принят на заседании правительства под руководством врио губернатора Дениса Паслера. «В 2024 году рост поступлений сложился по ключевым бюджетообразующим налогам. Рост доходов стал отражением устойчивого социально-экономического развития Свердловской области»,— сказал министр финансов региона Александр Старков.

Напомним, по данным Министерства финансов РФ на начало апреля, Свердловская область поднялась в рейтинге российских субъектов по размеру государственного долга с седьмой позиции на шестую. На тот момент задолженность составляла 92,6 млрд руб.

Ирина Пичурина