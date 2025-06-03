TSMC ожидает рекордную выручку несмотря на тарифные войны

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) прогнозирует рекордную выручку в этом году. По оценкам главы TSMC Чэ-Чиа Вэя, которые приводит издание Taiwan News, годовые продажи покажут рост порядка 25%. Компания ожидает, что высокий спрос на чипы для ИИ поможет компенсировать давление американских пошлин.

Как отметил господин Вэй, «хотя пошлины платят импортеры, высокие цены могут подавить спрос». Однако в нынешней ситуации, по его словам, он «не боится ничего, разве что глобального экономического спада». Глава TSMC заявил, что компания сейчас активно получает заказы на чипы для человекоподобных роботов и в целом чипы для ИИ остаются «мощным двигателем роста». Между тем, добавил он, если волатильность курсов валют усилится, компания может рассмотреть вариант «ценовой корректировки».

В конце мая TSMC сообщила о подготовке к открытию в Мюнхене центра по разработке новейших чипов. В апреле тайваньский производитель отчитался за первый квартал, сообщив о росте выручки на 42%.

Алена Миклашевская