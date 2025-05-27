Тайваньская TSMC откроет в ЕС центр по разработке новейших чипов

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) откроет в Мюнхене центр по разработке новейших чипов. Открытие запланировано на третий квартал текущего года. Как сообщает Reuters, об этом объявил глава европейского отделения TSMC Пол де Бот на прошедшем в Амстердаме TSMC 2025 Technology Symposium.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

По словам господина де Бота, новый центр поможет европейским клиентам с разработкой «высокоэффективных чипов с упором на использование в автомобилях, промышленности, ИИ и интернете вещей». В настоящее время TSMC совместно с компаниями Infineon, NXP и Robert Bosch уже строит новый завод по производству микропроцессоров в Дрездене в рамках проекта European Semiconductor Manufacturing Company.

Алена Миклашевская