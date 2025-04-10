Квартальная выручка TSMC взлетела на 42%

Крупнейший в мире производитель чипов тайваньская компания TSMC по итогам первого квартала увеличила выручку на 42%. Благодаря растущему спросу на чипы для технологий искусственного интеллекта выручка TSMC оказалась выше ожиданий аналитиков, опрошенных LSEG, и составила $25,6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pichi Chuang / Reuters Фото: Pichi Chuang / Reuters

Кроме того, тайваньская компания сообщила о росте выручки в марте 2025 года на 10% в годовом выражении и на 46,5% по сравнению с февралем. Остальные показатели TSMC первого квартала, а также прогнозы на второй квартал и весь финансовый год компания представит 17 апреля, когда будет опубликована ее полная отчетность. Акции тайваньского производителя, как и других компаний в этой индустрии, дешевеют после вступления в должность президента США Дональда Трампа. С начала года их падение достигло 19%, и это с учетом сегодняшнего взлета на 9,9% после новостей о том, что американские пошлины поставлены на паузу.

Подробнее о рынке чипов читайте в материале «Полупроводники блеснут интеллектом».

Алена Миклашевская