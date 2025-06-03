Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43%

В России за май реализовали 44,8 тыс. новых импортных автомобилей. Это на 43% меньше, чем за тот же период 2024 года, следует из отчета Минпромторга.

Количество реализованных новых автомобилей, произведенных на территории России, сократилось на 15% по сравнению с маем прошлого года и составило 57,6 тыс. машин. При этом доля российской техники в январе—мае увеличилась на 11% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Общее число автомобилей, произведенных с января, сократилось за год на 28% и составило 506,5 тыс. штук.

Самое большое количество автомобилей продали в Москве — около 64 тыс. штук. Примерно 37 тыс.— в Московской области и почти 29 тыс.— в Санкт-Петербурге.

В апреле продажи подержанных автомобилей выросли почти на 14% по сравнению с мартом и составили 509,67 тыс. штук. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что спрос на такие машины увеличился из-за низких цен. По их мнению, дилеры намеренно уменьшают стоимость из-за избытка автомобилей на складах.

Подробнее о росте продаж подержанных автомобилей — в материале «Пробег оценил сезон».

Екатерина Отрашкевич