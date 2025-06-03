ФСБ: создавшего мощную бомбу украинского агента задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали жителя Феодосии, работавшего на украинские спецслужбы. Он изготовил мощную бомбу, которую заложил в тайник в Севастополе. Против него возбудили уголовное дело о госизмене, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В сообщении ФСБ говорится, что мужчина предложил свою помощь СБУ. По заданию куратора он достал из двух тайников компоненты для изготовления взрывчатки. Затем фигурант, получив инструкцию от СБУ, собрал бомбу, которую начинил гвоздями. Вес взрывчатого вещества превысил 1,2 кг. Получившееся СВУ агент заложил в Балаклавском районе Севастополя.

На допросе злоумышленник признался, что после начала спецоперации «не смог оставаться равнодушным» и «каким-то эмоциональным всплеском» предложил свои услуги спецслужбам Украины. При этом пакеты с компонентами ему говорили забрать спустя «продолжительное время». В частности, собрать бомбу ему поручили спустя полгода после получения последних деталей.

Ранее ФСБ сообщал о приговорах для трех россиян, поджигавших военные объекты. Им дали от 15 до 19 лет колонии строгого режима. В спецслужбе уточнили, что осужденных курировали украинские спецслужбы через мессенджеры.

Никита Черненко