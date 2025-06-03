На Дону осудили еще одного фигуранта дела о взятке чиновнику Ространснадзора

Сальский районный суд вынес обвинительный приговор подозреваемому в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подсудимый Михаил Абашин в 2024 году передал через посредника 35 тыс. руб. должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО. За эту сумму фигурант планировал без проверки знаний сдать экзамен для водителей и получить разрешение для перевозки опасных грузов.

Отмечается, что вину Абашин признал полностью. Приговором суда ему назначен год отбывания наказания в колонии общего режима и штраф в трехкратном размере от суммы взятки, то есть 105 тыс. руб.

Как раннее писал «Ъ-Ростов», что в апреле этого года суд приговорил к двум годам лишения свободы фигуранта, который регулярно давал взятки должностному лицу Ространснадзора по ЮФО за хорошие оценки на экзаменах для водителей опасных грузов.

Константин Соловьев