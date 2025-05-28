Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Ростовской области за дачу взяток осудили на два года

Сальский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, регулярно дававшего взятки должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО за хорошие оценки на экзаменах для водителей опасных грузов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что дачей взяток через посредников Иван Редько занимался с ноября 2023 года по март 2024 года. За это время он передал чиновнику Ространснадзора в общей сложности 300 тыс. руб. «В судебном заседании Редько вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ «Назначение наказания по совокупности преступлений». Приговор суда не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все