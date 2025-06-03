Клубы РПЛ рекомендовали РФС оставить «Пари НН» в высшем дивизионе

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) рекомендовали Российскому футбольному союзу (РФС) оставить команду «Пари Нижний Новгород» в высшем дивизионе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Клубы РПЛ согласно Регламенту и запросу РФС на общем собрании сформировали позицию относительно того, кто должен занять место ФК ''Химки'', не получившего лицензию РФС-1. Большинством голосов с учётом спортивных итогов сезона-24/25 исполкому РФС рекомендовано рассмотреть кандидатуру футбольного клуба ''Пари НН''», — говорится в заявлении.

В сезоне-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам стыковых матчей за право продолжить выступление в РПЛ в сезоне-2025/26 команда уступила «Сочи», занявшему пятое место в таблице Первой лиги, со счетом 2:1, 1:3. Однако «Пари НН» может заменить в РПЛ подмосковные «Химки», которые лишились лицензии на право участвовать в следующем сезоне. Решение о замене будет принимать исполком РФС.

Таисия Орлова