Депутат Нилов: прокуратура нашла нарушения в домах ПИК по допуску провайдеров

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что получил ответ прокуратуры на запрос о возможном нарушении законодательства из-за монополий интернет-провайдеров в некоторых жилых комплексах. В своем Telegram-канале парламентарий разместил ссылку на публикацию канала «ЕЖ» (внесен в реестр иностранных агентов), в которой указывается застройщик и провайдер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Канал заявляет, что располагает ответом прокуратуры Москвы, составленным на запрос депутата Нилова. В публикации говорится, что «прокуратура выявила нарушения в деятельности близких к застройщику "ПИК" структур", которые отказались допустить в ЖК интернет-провайдеров, "помимо связанного с девелопером провайдера Lovit».

«Управляющая организация <...> нарушает действующее жилищное законодательство, а также подрывает принципы антимонопольного законодательства», — говорится в представленном ответе прокуратуры.

Депутат Нилов отметил, что занялся разработкой поправок в антимонопольное законодательство, которые увеличат штрафы в 10 раз.

Ранее стало известно, что жильцы новостроек ПИК пожаловались в ФАС из-за перебоев с домашним интернетом, которые произошли в связи с DDos-атакой на Lovit.

Степан Мельчаков