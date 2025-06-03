Депутат Нилов: прокуратура нашла нарушения в домах ПИК по допуску провайдеров
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что получил ответ прокуратуры на запрос о возможном нарушении законодательства из-за монополий интернет-провайдеров в некоторых жилых комплексах. В своем Telegram-канале парламентарий разместил ссылку на публикацию канала «ЕЖ» (внесен в реестр иностранных агентов), в которой указывается застройщик и провайдер.
Ярослав Нилов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Канал заявляет, что располагает ответом прокуратуры Москвы, составленным на запрос депутата Нилова. В публикации говорится, что «прокуратура выявила нарушения в деятельности близких к застройщику "ПИК" структур", которые отказались допустить в ЖК интернет-провайдеров, "помимо связанного с девелопером провайдера Lovit».
«Управляющая организация <...> нарушает действующее жилищное законодательство, а также подрывает принципы антимонопольного законодательства», — говорится в представленном ответе прокуратуры.
Депутат Нилов отметил, что занялся разработкой поправок в антимонопольное законодательство, которые увеличат штрафы в 10 раз.
Ранее стало известно, что жильцы новостроек ПИК пожаловались в ФАС из-за перебоев с домашним интернетом, которые произошли в связи с DDos-атакой на Lovit.