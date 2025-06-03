Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Roland Garros в парном разряде

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в парном разряде обыграли соотечественницу Анастасию Потапову и сербку Ольгу Данилович и вышли в полуфинал турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Denis Balibouse / Reuters Мирра Андреева

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Встреча, продлившаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:5. В полуфинале россиянки сыграют против финалисток прошлогоднего Roland Garros итальянских теннисисток Сары Эррани и Джасмин Паолини, которым уступили в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его общий призовой фонд превышает €56,3 млн. В прошлом году победительницами в парном женском разряде стали американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова.

Таисия Орлова