В Ижевске продлили арест пяти обвиняемым в надругательстве подросткам

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок ареста пяти несовершеннолетним, обвиняемым в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении сверстника (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В судебном заседании обвиняемые и их защитники выступили против продления меры пресечения. Однако суд, учитывая тяжесть преступления и данные о личностях обвиняемых, решил продлить срок заключения под стражей до 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, по версии следствия, 3–4 апреля несовершеннолетние фигуранты надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире. Как рассказали близкие 16-летнего потерпевшего Telegram-каналу «Осторожно, новости», обвиняемые избивали его пряжкой ремня, били молотком по коленке, где стоит имплантат, стреляли в упор из пневматики, заставляли оголяться и снимали все это на видео. Собеседники издания указывают, что пострадавшему сбрили волосы и надругались с помощью швабры. Кроме того, добавляют близкие жертвы, фигуранты заставляли потерпевшего звонить матери и просить для них денег.

Фигурантов арестовали 11 апреля. За насильственные действия сексуального характера предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Дело находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и уполномоченной по правам ребенка в Удмуртии Ольги Авдеевой.

Подробнее об этом читайте в материале «Малолетний досуг».