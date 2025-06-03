Школы, где учат менять мир

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, в частности, о Global Advanced Management Programme школы управления «Сколково».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Когда я бывала на закрытых мероприятиях бизнес-клубов, меня особенно впечатляло это: в один вечер в одном месте собирались деятельные люди, которые уже достигли многого. Они построили бизнес, и не один, или выстроили работу целых корпораций, преодолели несколько серьезных кризисов и вынесли свои уроки. Они уже составили свой капитал, инвестировали, создали комьюнити, выбрали своих спутников и посмотрели мир. Многие даже, что называется, обрели себя — нашли свои места силы и индивидуальные источники энергии. А теперь в глазах новые вопросы.

Пройдя столько сложных уровней, как выйти на новый, еще не известный? Как почувствовать новые смыслы в новом мире и расширить влияние? Где то малое зерно, из которого можно вырастить что-то значимое? Есть ли способ быть лучшим, но не одиноким? И какая следующая большая игра? Золотая фраза хорошо известного преподавателя школы «Сколково» Андрея Шишакова: «Если не понимаете, что происходит вокруг, идите учиться». И лучше всего в среду профессионального сотворчества, где академики и опытные предприниматели работают над индивидуальным результатом совместно.

Здесь уже маловато обычного MBA. Бизнес-школы по всему миру начали формировать специальные программы для управленцев и бизнесменов с многослойным опытом. В школе управления «Сколково» тоже есть такая — Global Advanced Management Programme. Она формирует новое видение за семь месяцев и включает пять международных модулей интенсивной работы по четыре-пять дней с перерывами в несколько недель на саморефлексию. Одна из главных особенностей такого опыта — камерный, но командный подход. В условный класс тщательно отбирают участников, примерно 25, близких по духу, запросам и компетенциям, которые не успокоились, но хотят перезапустить внутренний реактор. Так можно учиться и друг у друга.

Чтобы слушатели могли перенять опыт других рынков и управленческих практик, модули проходят в пяти странах — кроме России, это ЮАР, Бразилия, Сингапур и Китай. Евгения Овасапян, коучинговый директор программы, уточняет, зачем ехать в другие страны: чтобы увидеть неочевидное, понять, что нас будоражит и двигает вперед. Сами страны — декорации для созревания внутреннего решения, с кем и во что я хочу сыграть, не для того чтобы выжить, а чтобы жить интересную и яркую жизнь. К примеру, в ЮАР участники программы вместе с профессорами изучают поведение львов в прайде и через это определяют свой «круг влияния». Модуль посвящен работе команды и развитию талантов. Участники задают себе вопросы: какой мой круг влияния? Какой след я оставляю? Это способ иначе посмотреть на свою роль в системе.

Обучение ведется на английском языке, предполагает интенсивное погружение на протяжении семи месяцев и поездки в страны проведения модулей. Естественно, это нужно только тем, кто готов в условиях кризиса и неопределенности решиться на следующий большой шаг. Global Advanced Management Programme позволяет расти в масштабе тем, у кого он уже велик.

Яна Лубнина