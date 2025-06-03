Бывшие полицейские получили сроки за махинации с жильем в Москве

Московский городской суд вынес приговор по делу о преступном сообществе, которое за несколько лет незаконно захватило два с половиной десятка московских квартир общей стоимостью 260 млн руб. Перед судом предстали Рафаэль Хамидуллин, которого следствие считало организатором афер, несколько его подручных, а также бывшие полицейские Андрей Толкач, Руслан Дейниченко и Андрей Величко. Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминировали участие в ОПС (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и похищение человека (ст. 126 УК РФ).

По материалам дела, Рафаэль Хамидуллин получал информацию о квартирах, где проживали одинокие и асоциальные граждане. Владельцам жилья предлагали переселение за город за хорошее вознаграждение и обманывали их. Тем временем с помощью знакомых правоохранителей глава ОПС, по материалам дела, оформлял квартиры на себя или подставных лиц.

В итоге Рафаэль Хамидуллин с учетом ранее вынесенного ему приговора за такие же махинации получил 23 года колонии строгого режима, Андрей Толкач — 15 лет строгого режима и штраф в 1,5 млн руб., Руслан Дейниченко — 16 лет и штраф в 1,5 млн руб., Андрей Величко — 12 лет строгого режима и штраф в размере 1 млн руб. Все экс-полицейские лишены званий.

Подробнее о деле экс-полицейских — в материале «Ъ» «Жилье для ОПС».

Алексей Соковнин