Жилье для ОПС

От 12 до 24 лет колонии запросило в суде гособвинение для предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое, по версии следствия, за несколько лет незаконно захватило два с половиной десятка московских квартир общей стоимостью 260 млн руб. Махинаторам, по материалам дела, содействовали и трое полицейских, которых прокурор предложил отправить в колонию на сроки от 16 до 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Процесс по делу преступного сообщества начался в Мосгорсуде в октябре прошлого года. Перед судейской тройкой предстали предполагаемый организатор ОПС Рафаэль Хамидуллин, двое его предполагаемых подручных, а также бывшие начальник ОМВД Пресненского района полковник полиции Андрей Толкач, замглавы уголовного розыска этого же отдела майор Руслан Дейниченко и их коллега Андрей Величко. Помимо участия в ОПС (ст. 210 УК РФ), фигурантам инкриминируют соучастие в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и похищении человека (ст. 126 УК РФ).

По материалам дела, Рафаэль Хамидуллин сколотил преступное сообщество для афер с квартирами москвичей в 2011 году.

Схема махинаций, по версии следствия, была нехитрой. Фигурант знакомился с дворниками, работавшими в Пресненском районе столицы, и за небольшую плату получал от них информацию о «неблагополучных квартирах», в которых проживали асоциальные элементы. После чего злоумышленники предлагали владельцам жилья переселить их за хорошее вознаграждение в дешевые квартиры или за город и обманывали. Тем временем с помощью знакомых правоохранителей глава ОПС, по материалам дела, оформлял квартиры на себя или подставных лиц (некоторые из них числятся в розыске), а затем сдавал квартиры, а в тех, которые располагались на нижних этажах, даже оборудовал сауны.

Со временем на активного скупщика жилья обратили внимание сотрудники ФСБ.

Оперативники выяснили, что Рафаэль Хамидуллин завладел почти 50 квартирами в центре Москвы, при этом половина их прежних владельцев выбыла в неизвестном направлении.

В августе 2019 года махинатора задержали. В 2022 году Хорошевский райсуд столицы приговорил Рафаэля Хамидуллина и шестерых его сообщников к внушительным срокам заключения.

Год спустя осужденный Хамидуллин написал явку с повинной, в которой сообщил не только о неизвестных до того фактах мошенничества с московским жильем, но и об участии в аферах полицейских Андрея Толкача, Андрея Величко и Руслана Дейниченко. В ноябре 2023 года их задержали и по решению Пресненского райсуда отправили в СИЗО.

Стоит отметить, что правоохранители уже попадали ранее в поле зрения следователей, но по первому уголовному делу проходили свидетелями. За полгода до задержания майор полиции Дейниченко был уволен с должности по отрицательным мотивам, а Андрей Толкач ушел из Пресненского ОМВД на должность врио начальника линейного отдела транспортной полиции.

За время расследования второго дела ОПС почти половина эпизодов мошенничества была исключена из его материалов в связи с истечением сроков давности.

В итоге участникам афер вменили в вину хищение лишь 24 столичных квартир и еще одной в Московской области, а также двух земельных участков и денежных вкладов пяти умерших.

Совокупный ущерб, причиненный городу и потерпевшим, составил не менее 260 млн руб.

В прениях прокурор потребовал приговорить Рафаэля Хамидуллина с учетом ранее полученного срока к 24 годам колонии строгого режима, двух его гражданских сообщников — к 12 и 15 годам колонии общего режима, а бывших полицейских Толкача, Дейниченко и Величко — к 18, 17 и 16 годам колонии строгого режима соответственно.

Экс-полицейские вины не признали. Адвокат Михаил Трепашкин, представляющий интересы Руслана Дейниченко, заявил, что его подзащитный имел лишь косвенное отношение к двум эпизодам дела, имевшим место в августе и декабре 2015 года. В первом случае майор отправил предполагаемых аферистов к подчиненному, который якобы помог им в совершении сделки. А во втором экс-полицейский просто купил у Рафаэля Хамидуллина для своей матери квартиру, которую к тому же позже изъяло Мосимущество.

В свою очередь, адвокат Андрея Толкача Ирина Харитонова утверждала, что в деле вообще нет данных о том, что полицейские были в курсе преступных намерений группы Хамидуллина.

Она отметила, что тот на следствии и в суде утверждал, что пользовался услугами стражей порядка втемную, не раскрывая им свои планы.

Сам же Рафаэль Хамидуллин активно протестовал против вменной ему в вину «организации ОПС». Он настаивал, что преступного сообщества не могло быть в принципе, поскольку он не раскрывал своих планов даже ближайшим сообщникам, а использовал их в качестве разовых порученцев за отдельную плату. Поэтому, по его словам, и квартиры он оформлял на себя.

Оглашение приговора запланировано на 3 июня.

Алексей Соковнин