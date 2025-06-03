Слуцкий назвал тему и возможные сроки третьего раунда переговоров РФ и Украины

Движение к устойчивому прекращению огня станет одной из ключевых тем третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, новая встреча может состояться в конце июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде,— сказал Леонид Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24". — С большой вероятностью он пройдет там же, в Стамбуле в конце месяца».

В понедельник российская и украинская делегации провели в Стамбуле второй раунд переговоров, в ходе которого представители Москвы передали свой вариант меморандума. В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских санкций, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Анастасия Домбицкая