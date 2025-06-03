Путин уволил замдиректора ФСИН Александра Хабарова

Президент Владимир Путин указом освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова. Кто заменит господина Хабарова на этом посту — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хабаров

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Александр Хабаров

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Александру Хабарову 64 года. С 1995 года он работал на разных должностях в органах уголовно-исполнительной системы. В 2018 году был удостоен специального звания генерал-лейтенанта внутренней службы. В июне 2020 года назначен на должность замдиректора ФСИН. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Полина Мотызлевская