В Рыбинске планируется снос общежития РГАТУ

В Рыбинске намерены ликвидировать здание общежития РГАТУ имени П. А. Соловьева, расположенное на улице Румянцевская. Об этом сообщили в областном министерстве социальных коммуникаций со ссылкой на вуз.

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У университета есть два общежития: №1 на улице Румянцевской и №2 на улице Свободы. Во втором общежитии планируется капитальный ремонт, поэтому все студенты будут переселены в здание на Румянцевской на период до 1 сентября. При этом, как пояснили в министерстве, общежитие на Румянцевской планируется к «ликвидации» в рамках планов по строительству кампуса «Меркурий».

«Прорабатывается вопрос о выделении на период с 01.09.2025 г. по 31.12.2026 г. мест в общежитиях образовательных организаций Рыбинска для размещения обучающихся университета»,— сообщили в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство кампуса «Меркурий» может начаться в 2025 году. Стоимость строительства предварительно оценивается в 12 млрд руб.

Алла Чижова