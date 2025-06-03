АвтоВАЗ представит на ПМЭФ собственный кроссовер и еще одну Lada

АвтоВАЗ представит на ПМЭФ в июне сразу три новинки. Публике продемонстрируют пока не названную модель, Lada Iskra и первый в истории марки кроссовер, сообщили в пресс-службе компании.

«Флагманскую» премьеру кроссовера собственной разработки АвтоВАЗ проведет 18 июня, сообщили в компании. Также помимо базовой комплектации Lada Iskra, чей выход запланирован на июль 2025 года, посетителям форума представят ее спортивную модификацию и ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2.

В апреле АвтоВАЗ нарастил выпуск своих легковых автомобилей более чем на 11% год к году. Однако на авторынке в целом фиксируется значительное снижение: за первый квартал 2025 года продажи снизились на 26%.

Подробнее — в материале «Продажи авто не успевают за производством».