Продажи авто не успевают за производством

Выпуск легковых автомобилей в России в апреле вырос более чем на 11% год к году. Данные Росстата говорят, что тренд сохраняется, несмотря на значительное снижение авторынка: продажи за первые четыре месяца 2025 года обрушились на 26%. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», всего в стране до начала мая было реализовано 375 тыс. новых машин. АвтоВАЗ в сравнении с аналогичным периодом 2024-го не досчитался каждого пятого потенциального покупателя. На что рассчитывают автозаводы? И о чем говорит сохраняющаяся динамика производства? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В абсолютном выражении в апреле было выпущено почти 70 тыс. легковых машин, с начала года — 246 тыс. экземпляров. В сравнении с прошлым годом четыре месяца принесли +8%. Отрасли предстоит ответить на главный вопрос: сможет ли найти российская или собранная в России машина своего покупателя? Так считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Заводы не хотят останавливать. АвтоВАЗ прекращал работу на майские праздники, но потом снова запустился. В России одновременно вводятся несколько новых производств.

Якобы в Калуге запускают новый завод, в Санкт-Петербурге расширяют произврдство, работает "Автотор" завод Haval под Тулой. Непонятно, как все это будет реализовано. Продажи у нас, к сожалению, начнут падать. Все прогнозы на ближайшее время — минус 10%, это в лучшем случае, а даже некоторые говорят, что и минус 30%. Повышение утилизационного сбора было очень большой ошибкой, потому что формальный повод — стимулировать производителей собирать машины в России. А неформальный — сборы в бюджет. По прогнозам Минпромторга, они уже упали на 200 млрд руб., а по данным независимых аналитиков, могут в течение года упасть на 700 млрд руб.».

Фактором сохраняющегося роста стала подготовка к старту продаж продукции бывшего завода Volkswagen под маркой Tenet. Но с конвейера там выходят отнюдь не европейцы. Кроме того, активно работают цеха Hyundai, где из оставшихся машинокомплектов собирают корейцев с российским паспортом. Там, согласно двухлетнему опциону на обратный выкуп, ждут возвращения материнской компании, иначе собирать вскоре может оказаться не из чего. У процесса есть свои хэдлайнеры, напоминает эксперт портала «Китайские автомобили» Андрей Трубин: «В перспективе полугода сток уменьшится, и производители стараются наращивать производство уже сейчас.

Кто мог стать хедлайнером роста производства? Это, скорее всего, Tenet, который выпускает ребрендинговый Chery на заводе в Калуге. Сейчас работают на склад перед официальным стартом продаж. Но еще не надо забывать, что бренд Solaris наращивает производство, он уже вошел в топ-10 по продажам».

По данным Росстата, относительно стабильно, с минимальным падением в районе 1%, чувствует себя производство дивигателей внутреннего сгорания. Заводы и дилеры оказались в разных условиях, а на автопроизводителей действует инерция, присущая отрасли, объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Производство никогда не идет в унисон с рынком. Сейчас они двигаются в диаметрально противоположных направлениях. Объяснить это можно тем, что это очень долгая и сложная история, а не ларек с помидорами, его быстро не закрыть и быстро не открыть. Комплектующие для производств контрактуются за полгода, иногда даже более длинные контракты, и ни один завод не может здесь и сейчас всех распустить домой».

На этом фоне, снизилось производство крупнотоннажных грузовиков. Собеседники “Ъ FM” объясняют это давлением кредитных ставок на потребителя и избытком предложений из Китая. С января в России выпустили около 50 тыс. грузовиков, снижение составил 17%. Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 т за четыре месяца рухнул на 40%.

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Станислав Крючков