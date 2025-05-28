На обновление стадиона «Центральный» в Новороссийске ежегодно выделяют по 69 млн

С 2023 года на модернизацию стадиона «Центральный» в Новороссийске из городского бюджета ежегодно направляется по 69 млн руб., сообщили «Ъ-Новороссийск» в муниципальной администрации. Общий объем финансирования на сегодняшний день составляет порядка 200 млн руб. По информации властей, средства расходуются на обеспечение безопасности, обновление технической инфраструктуры и создание комфортных условий для зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Как уточнили в администрации, глава города Андрей Кравченко является давним болельщиком «Черноморца» и лично курирует вопросы, связанные с развитием клуба. За счет городских ассигнований на арене установлены новое электронное табло, 86 камер видеонаблюдения и 25 рамок металлодетекторов, заменено поле на сертифицированное искусственное покрытие, увеличено количество входных групп на западной и южной трибунах, а также приобретены новые кресла и заменено освещение.

Несмотря на предпринятые меры, 23 мая «Черноморец» не получил лицензию РФС для участия в Российской премьер-лиге — стадион не прошел процедуру лицензирования. С аналогичными трудностями столкнулись «Химки» и «СКА-Хабаровск». По итогам сезона клуб занял третье место в Первой лиге, что давало ему право участвовать в стыковых матчах за выход в высший дивизион.

Вячеслав Рыжков