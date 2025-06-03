Кандидаты на выборах в Удмуртии смогут зарегистрироваться после истечения срока

Кандидатам на выборах в Удмуртии позволят зарегистрироваться после окончания сроков предоставления документов в том случае, если они смогли оспорить отказ регионального избиркома в заверении списка кандидатов в вышестоящей избирательной комиссии или в суде. В таком случае местный ТИК обязан повторно рассмотреть вопрос о заверении этого списка. Это следует из принятого депутатами Госсовета Удмуртии на сессии 3 июня законопроекта. Ранее пропуск срока не позволял региональному избиркому принимать документы и регистрировать таких кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пояснительная записка к законопроекту отсылает к постановлению Конституционного суда от 13 декабря 2024 года, которым часть федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» признается не соответствующей Конституции.

Напомним, 14 сентября пройдут выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги. Кроме того, будут избраны два депутата Госсовета Удмуртии. В преддверии выборов партия «Единая Россия» (ЕР) провела 19-25 мая праймериз. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, свой выбор в предварительном голосовании сделали свыше 98 тыс. жителей региона. Всего в праймериз было зарегистрировано 624 кандидата. Конкуренция — пять человек на одно место.

13 из 16 действующих депутатов гордумы Ижевска одержали победу на праймериз. В числе проигравших действующий заместитель председателя гордумы Николай Швецов, занявший второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе.

Эксперты отмечают, что в целом предварительное голосование продемонстрировало ожидаемые результаты, однако в некоторых территориях прогнозы наблюдателей не оправдались. «Единая Россия» может проиграть в 2–3 округах, если оппозиция выдвинет сильных конкурентов, при этом политологи не исключают вероятности «расторговки округов» с другими партиями, а также отказа некоторых победителей праймериз идти на выборы.

Подробнее об этом читайте в материале «Кандидаты потеряли голос».