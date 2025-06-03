От укусов клещей в Свердловской области пострадали 17,5 тыс. человек

В Свердловской области с начала сезона зафиксировано 17,5 тыс. случаев укусов клещей, сообщил региональный Роспотребнадзор. На сегодня 95% территорий Среднего Урала обработаны средствами против клещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В больницы госпитализировали 53 человек с подозрением на клещевой энцефалит, 32 случая заболевания подтверждены. Также поступило 108 человек с подозрением на боррелиоз, среди них только пять случаев подтверждены.

Лаборатории исследовали 15,8 тыс. клещей. Возбудители энцефалита обнаружены в 1% проб, лайм-боррелиоза — в 41,1%, моноцитарного эрлихиоза — в 3%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1%.

С начала года проведено 119 тыс. вакцинаций и 256 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

Напомним, на конец мая в Свердловской области было зарегистрировано 14,5 тыс. случаев укусов клещей, что в 1,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Случаи укусов были зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях.

Ирина Пичурина