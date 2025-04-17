На трассе М5 в Челябинской области организовано дежурство МЧС из-за заторов

В Челябинской области на участке федеральной автодороге М5 «Урал», где образовалась многокилометровая пробка, выставлены четыре мобильных пункта МЧС России и поисково-спасательной службы региона. Дежурство организовано для мониторинга обстановки и оказания помощи автомобилистам в случае необходимости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пункты выставлены на 1591 км рядом с Симом, 1580 км — поворот на поселок Волково, 1609 км — поселок Кропачево, 1639 км — возле Юрюзани.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15-16 апреля на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области образовалась пробка длиной около 80 км. Это произошло из-за ремонта трассы на отрезке протяженностью около 2 км и большого количества машин. ФКУ Упрдор «Южный Урал» предлагает объезжать трассу М-5 «Урал» в Челябинской области через Екатеринбург и Оренбург.

С 17 апреля на участке М5 от границы с Башкортостаном до Сатки вводится временное ограничение движения для фур с технически допустимой массой более 12 т. Проезд для большегрузов будет закрыт с 10 до 18 часов ежедневно. Такая мера необходима для ускорения дорожных работ на трассе. Ограничения будут действовать как минимум до 1 мая.