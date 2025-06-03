Россия ждет ответа на переданный Украине меморандум

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после состоявшихся накануне переговоров с Украиной Россия ожидает ответа на подготовленный ею меморандум по урегулированию конфликта. По его словам, вопрос возможных компромиссов может обсуждаться на переговорах, но не публично.

«Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне. Состоялось обсуждение. Состоялась де-факто публикация украинского документа, который был нам передан,— он был опубликован еще до того, как сесть за стол переговоров. Позже по нему состоялось первое обсуждение — и было принято такое решение главой нашей переговорной группы (опубликовать российский меморандум.— ''Ъ'')»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на текст меморандума, который был передан»,— заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российский меморандум нацелен на то, «чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования».

В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских санкций, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Лусине Баласян