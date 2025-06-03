Симферополец пойдет под суд за сотрудничество с СБУ

Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре РК.

По данным надзорного ведомства, 54-летний мужчина по своей инициативе завербовался в агенты украинских спецслужб в 2022 году. В марте 2024 года, утверждает следствие, он собрал данные об оборонительных сооружениях в ялтинском поселке Форос и отправил их представителю украинской разведки.

Позже подозреваемого задержали сотрудники ФСБ, возбудив уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Процесс состоится в Верховном суде Крыма.

Напомним, ранее еще один крымчанин попал под суд по обвинению в госизмене за передачу украинской разведке данных о российской ПВО.

Александр Дремлюгин, Симферополь