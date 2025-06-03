Кандидатов на пост мэра Ижевска будет отбирать только глава Удмуртии

Кандидатов на пост мэра Ижевска сможет представлять только глава Удмуртии Александр Бречалов. Право избирать градоначальника из предложенных руководителем региона сохранили за местной гордумой. Это единственно возможный вариант, закрепленный федеральным законодательством «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (№33-ФЗ). Такие изменения приняли депутаты Госсовета Удмуртии на сессии 3 июня. За проголосовали 44 депутата, против — 1.

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Председатель постоянной комиссии регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению Александр Прозоров на сессии сообщил о предложении закрепить перечень тех, кто сможет предлагать главе Удмуртии кандидатов. Это политические партии, местные парламенты, общественные палаты, ассоциации развития и поддержки местного самоуправления. Глава Удмуртии должен будет представить не менее двух кандидатов.

Ранее отбор кандидатов на должность главы города проводила конкурсная комиссия. Одну половину ее членов назначала гордума, другую половину — глава Удмуртии. Зарегистрировать свою кандидатуру мог каждый житель РФ в возрасте старше 21 года, соответствующий ряду требований, в частности — образование не ниже уровня специалиста. После этого депутатам гордумы представляли не менее двух потенциальных градоначальников. Народные избранники путем тайного голосования избирали главу Ижевска на период работы текущего созыва гордумы.

Напомним, 20 марта президент Владимир Путин подписал новый базовый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в котором прописан единственный вариант избрания мэров для административных центров субъектов РФ, коим является Ижевск: избрание гордумой из числа кандидатур, предложенных губернатором. Ранее с предложением вернуть прямые выборы глав столиц выступили депутаты Гордумы от партий «Новые люди» и «Справедливая Россия—За правду» (СЗРП). Первые предлагали проводить прямые выборы, если градоначальник не был избран представительным органом муниципального образования. Правительство не поддержало их инициативу.