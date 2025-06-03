В Анталье 174 отеля опечатаны из-за нарушений норм пожарной безопасности

В крупнейшем муниципалитете Антальи Муратпаша со 2 июня начали опечатывать отели, под ограничения попали 174 гостиницы. В течение 50 дней они не сумели устранить недочеты в системах пожарной безопасности, сказано в заявлении муниципальных властей в соцсети X.

В Анталье по запросу Министерства культуры и туризма были проинспектированы в общей сложности 294 объекта размещения. Гостиницы, в которых нашли нарушения, не смогут принимать туристов. Уточняется, что речь идет об отелях, получивших упрощенные лицензии на деятельность. ТАСС пишет, что ограничения не коснулись крупных или сетевых гостиниц.

Проверки начали проводить после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая 21 января, где погибли более 70 человек. В рамках расследования были задержаны 11 человек, включая мэра и нескольких чиновников. В феврале на юге Турции закрыли почти сотню отелей из-за нарушения техники безопасности. По всей Анталье под угрозой закрытия оказались 1,2 тыс. гостиниц.