В новостройках Ростова упал в цене квадратный метр жилья

С апреля по май стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Ростова-на-Дону снизилась на 0,15%. Об этом сообщает пресс-служба портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ . Средневзвешенная цена составила более 154 тыс. руб. за кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, максимальное повышение цен на строящееся жилье аналитики отметили в Кировском районе — стоимость жилья здесь повысилась на 4,33% (7, 9 тыс. руб. за кв.м). В это же время максимальное падение цен произошло в новостройках Октябрьского района — на 7,53% (11, 9 тыс. руб. за кв.м).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с апреля по май в Ростове-на-Дону на 0,5% снизилась стоимость вторичного жилья и составила 123 тыс. руб. за один кв.м.

Наталья Белоштейн