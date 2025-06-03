На Кубани подготовят резерв рабочих мест для бойцов СВО

В Краснодарском крае создадут резерв рабочих мест для участников специальной военной операции. В соответствии с распоряжением Правительства РФ, бойцам СВО помогут с поиском вакансий, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на депутата Госдумы от Кубани Светлану Бессараб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас в крае уже разработан комплекс мероприятий, направленных на трудоустройство ветеранов. В частности, планируется создание системы мониторинга занятости, оказание помощи в оформлении документов, а также организация профессионального обучения и переобучения. Кроме того, участникам спецоперации помогут адаптироваться к гражданской жизни при помощи наставников на рабочих местах.

Как уточнила депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб, ветераны СВО смогут не только устроиться по найму, но и начать собственный бизнес — для этого предусмотрены курсы по предпринимательству и субсидии на стартовые проекты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Крыма инициировали создание перечня работодателей, готовых обеспечить достойные условия труда для завершивших службу участников СВО.

Анна Гречко